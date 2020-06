GTA Online: Rockstar chiude i cheat per i soldi infiniti e l'invincibilità

Attraverso l'ultimo "aggiornamento silenzioso" di GTA Online, Rockstar Games ha chiuso le falle che consentivano di sfruttare i cheat per i soldi infiniti e l'invincibilità nelle modalità multiplayer di Grand Theft Auto su PC e console.

A dare l'annuncio di questo piccolo ma importante intervento manutenzione lato server portato avanti dai programmatori di Rockstar è il dataminer Tez2 che, illustrando le principali novità dell'update, conferma l'avvenuta chiusura delle falle che hanno consentito l'accesso a questi glitch.

Il nuovo aggiornamento in background di GTA Online ha così corretto i "problemi tecnici" che hanno permesso ad alcuni giocatori di accedere alla cosiddetta "God Mode", ossia all'invincibilità, e al cheat per aumentare in maniera indebita la somma depositata nel conto corrente del proprio alter-ego.

L'iniziativa portata avanti dal colosso videoludico statunitense prova così ad arginare il crescente fenomeno dei cheater di GTA Online, soprattutto in ambiente PC dopo il lancio della promozione, avvenuta nella seconda metà di maggio e oramai conclusa, che ha consentito agli utenti di scaricare gratis GTA 5 su Epic Store. A chi ci segue, ricordiamo infine che GTA Online arriverà su PS5 e Xbox Series X nel 2021, gratis nei primi tre mesi per gli acquirenti della console nextgen di Sony, e sarà proposto in una versione stand-alone con diverse migliorie grafiche su cui, però, vige ancora il più stretto riserbo da parte dei vertici della Grande R.