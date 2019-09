GTA Online: questa settimana nuove sfide Sopravvivenza e 1 milione di GTA$ in regalo

Rockstar, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario di GTA Online, ha pubblicato una serie di e contenuti e premi tra cui sette nuove Sfide Sopravvivenza, un omaggio di 1.000.000 di GTA$ per i giocatori, sconti e vantaggi vari.

Le sfide Sopravvivenza includeranno sette nuove mappe e nove luoghi classici. I nuovi obiettivi consentiranno di respingere un attacco dei Ballas a Grove Street o di combattere gli scagnozzi e i Juggernaut armati di Avon Hertz nel sito nucleare. Inoltre, tutte le modalità Sopravvivenza offriranno ricompense doppie fino al 2 ottobre. Per mettere le mani sul milione di GTA$ basterà invece giocare in qualsiasi momento, da oggi fino al 2 ottobre: il denaro verrà depositato sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank entro il 9 ottobre. Al Casinò e Resort Diamond sarà disponibile una selezione di nuovi capi d'abbigliamento.

Per tutta la settimana saranno disponibili sconti del 40% su una selezione di veicoli Declasse:

Declasse Scramjet

Declasse Drift Tampa

Declasse Hotring Sabre

Declasse Sabre Turbo

Declasse Moonbeam

Declasse Tornado

Declasse Tulip

Declasse Vamos

Declasse Voodoo

Declasse Yosemite

Per finire, gli utenti Twitch Prime che hanno collegato il proprio account Social Club di Rockstar Games alla piattaforma di streaming entro il 22 settembre potranno riscattare l’attico principale gratuito e acquistare l’hangar di Fort Zancudo 3499 e il bunker di Lago Zancudo, oltre ad altre offerte esclusive che potete consultare sul sito ufficiale dell’evento.