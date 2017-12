GTA Online: Rockstar lancia la sfida, trova il Revolver a doppia azione

: Girano voci su oggetto perduto proveniente dalla frontiera più selvaggia, un tesoro che attende gli audaci che andranno a cercarlo. Non perdere di vista il tuo iFruit! Riceverai una email nel gioco contenente il primo indizio da seguire per sbloccare ilin...

Dopo aver ottenuto il tuo Revolver a doppia azione gratuito, completa la sfida Colpi alla testa in Freemode per ricevere 250.000 GTA$ e sbloccare l'arma anche in Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 e Xbox One per metterti alla prova in futuri duelli all'ultimo sangue.

Il Revolver a doppia azione è solo una delle tante novità di GTA Online: nelle scorse ore Rockstar ha dato il via ai festeggiamenti per il Natale mentre a inizio settimana è stato pubblicato l'aggiornamento Il Colpo dell'Apocalisse, il quale include una nuova attesissima rapina per Grand Theft Auto Online.