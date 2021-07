GTA Online: Rockstar presenta l'enorme update Los Santos Tuners

Dopo aver inaugurato la nuova era di Red Dead Online con Crimini Lavori e DLSS, gli sviluppatori di Rockstar Games presentano Los Santos Tuners, il prossimo, enorme update gratuito di GTA Online incentrato sulle gare stradali e la personalizzazione delle auto.

Con GTA Online Los Santos Tuners, l'intenzione della Grande R è infatti quella di ampliare in maniera sensibile l'offerta ludica e contenutistica delle attività multiplayer da svolgere alla guida dei bolidi di Grand Theft Auto 5. Oltre all'aggiunta di moltissime missioni e di gare (stradali e non), l'espansione gratuita introduce anche LS Car Meet, un enorme Hub dove poter socializzare con gli altri appassionati per mettere in mostra le proprie auto custom, organizzare sfide e rinsaldare la propria rete di contatti loschi.

Per accedere alle attività dell'LS Car Meet sarà necessario sborsare la quota associativa di 50.000 GTA$: una volta divenuti membri, sarà possibile competere in sfide a rotazione, vincere premi speciali gareggiando in eventi underground e, ovviamente, cimentarsi nella personalizzazione estrema del proprio bolide preferito.

I membri dell'LS Car Meet di GTA Online avranno accesso anche a tantissime gare su strada, oltre alle nuove serie di sfide Pursuit Series e Street Race Series. I progressi compiuti nella congrega del Car Meet saranno gestiti da un sistema di Reputazione separato che darà accesso a ulteriori contenuti tra gare, bonus, premi e sfide giornaliere.

La prossima espansione di GTA Online passerà ovviamente per l'ampliamento del suo garage virtuale, con l'aggiunta di ben 17 nuove auto che verranno pubblicate nel corso dell'estate attraverso degli update che porteranno in dote sfide, eventi, premi e attività inedite. Rockstar prevede di introdurre ulteriori contenuti in coincidenza del lancio di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S, previsto entro la fine dell'anno. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di annuncio di Los Santos Tuners, non prima però di informarvi che la prossima espansione gratuita di GTA Online sarà disponibile dal 20 luglio.