GTA Online: Rockstar pubblica una misteriosa immagine teaser, novità in arrivo?

Rockstar Games ha pubblicato da pochi minuti un'immagine teaser che preannuncia l'arrivo di nuovi contenuti per GTA Online. L'immagine riporta i nomi di alcuni gruppi come Dixon, The Black Madonna, Tale of Us e Solomun, oltre alla didascalia "Los Santos, Summer 2018".

Difficile saperne di più al momento ma il poster sembra ricordare il cartellone di un festival musicale... che un grande evento estivo legato alla musica sia in programma per i prossimi mesi? Ne sapremo probabilmente di più nei prossimi giorni, al momento Rockstar non si è sbottonata e non ci sono altri dettagli in merito.

Nelle scorse ore un rumor parlava del possibile arrivo a giugno di un DLC di GTA Online incentrato sui Night Club e la vita notturna, che l'immagine teaser in questione sia legata a questo progetto?