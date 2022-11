GTA Online, Rockstar registra Rapponator: potrebbe accogliere i mix dei giocatori

Mentre gli UFO impediscono di completare le missioni di GTA Online, cresce l'attesa della community di videogiocatori per la presentazione di Grand Theft Auto VI.

Al momento, il team di Rockstar Games sta mantenendo il più stretto riserbo, ma sembra che proprio il recente avvio dell'evento di Halloween in Grand Theft Auto: Online potrebbe essere destinato ad aprire la strada alla pubblicazione del primo trailer dell'erede di GTA V. In attesa di saperne di più, tuttavia, non mancano le indiscrezioni in merito al possibile futuro del comparto online della serie.

Dalle pagine del portale What If Gaming, in particolare, si palesano alcune interessanti indiscrezioni, che vorrebbero la software house al lavoro su di un nuovo progetto. Stando al recente avvistamento del marchio Rapponator, registrato ad ottobre 2022 proprio da Rockstar Games, diversi osservatori hanno infatti ipotizzato che la software house potrebbe voler riprendere e ampliare il format proposto in passato con Beaterator. Stando ad una "fonte affidabile" entrata in contatto con la redazione di What If Gaming, il tutto potrebbe tradursi nella possibilità di introdurre i propri mix e beat all'interno di GTA Online.



Al momento, inutile dirlo, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito a tale eventualità, ma la registrazione del marchio da parte di Rockstar Games rappresenta sicuramente un avvistamento di certo interesse.