GTA Online: Rockstar svela l'enorme espansione The Cayo Perico Heist

I ragazzi di Rockstar Games presentano ufficialmente The Cayo Perico Heist, l'espansione gratis di GTA Online che gli stessi autori statunitensi definiscono come la più grande, audace e frenetica che sia mai stata lanciata per il multiplayer di Grand Theft Auto 5.

Il ricco contenuto aggiuntivo amplierà la dimensione in rete di GTA V introducendo un'isola remota appartenente a uno dei trafficanti di droga più pericolosi del pianeta. Una volta giunti a Cayo Perico, il nostro compito sarà quello di depredare i tesori accumulati illecitamente dai boss della malavita che si sono rifugiati in questa fittizia isola caraibica.

The Cayo Perico Heist viene perciò descritta da Rockstar come "l'avventura di GTA più vasta di sempre", e non solo perchè garantirà l'accesso a una regione completamente inedita. L'assolata location di Cayo Perico farà infatti da sfondo a un sistema del tutto nuovo dei Colpi, con missioni di alto livello da completare da soli o in compagnia di altri tre giocatori. Sarà possibile anche entrare in possesso di nuovi veicoli e armi, visitare luoghi di aggregazione sociale per ballare e fare festa, incontrare celebri DJ e ascoltare 100 canzoni di nuove stazioni radio. E si, ci sarà spazio anche per un sottomarino armato che fungerà da quartier generale del colpo!

Il lancio di The Cayo Perico Heist è previsto per il 15 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al video di annuncio in cima alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate del nuovo update gratuito in arrivo nel multiplayer di GTA 5.