GTA Online: Rockstar svela GTA Plus, l'abbonamento mensile per PS5 e Xbox Series X/S

Con una mossa destinata a far discutere, i rappresentanti di Rockstar Games annunciano ufficialmente GTA Plus, un servizio in abbonamento che, a partire dal 29 marzo, offrirà l'accesso a bonus e vantaggi per le versioni nextgen di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo programma di abbonamento presentato dalla Grande R garantisce l'accesso a incentivi e bonus mensili per il proprio personaggio di GTA Online. I membri GTA+ (o GTA Plus) possono rivendicare proprietà esclusive a Los Santos e dintorni, potenziamenti speciali per veicoli, sconti riservati agli abbonati e booster di esperienza RP. Ogni mese, inoltre, verranno accreditati 500.000 GTA$ sul fittizio account bancario di ciascun membro .

Sin dalla partenza del servizio, che ricordiamo essere prevista per il 29 marzo, tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento GTA Plus su PlayStation 5 e Xbox Series X/S potranno accedere al bonifico di 500.000 GTA$ e a un pacchetto di contenuti aggiuntivi che comprenderà la supercar Principe Deveste Eight, le livree HSW Orange Trip e HSW CMYK Glitch. Tra gli ulteriori bonus previsti, citiamo una selezione di vernici ed emblemi gratuiti per il carrozziere, le livree Mammoth Avenger, HVY APC e TM-02 Khanjali, la possibilità di passare all'Aquarius Super Yacht senza costi aggiuntivi per chi è già in possesso di uno yacht, un booster 2X di Reputazione per le gare su strada e speciali carte GTA Plus Shark da utilizzare per acquisire denaro GTA$ bonus dal PS Store o dal Microsoft Store.

L'abbonamento a GTA Plus richiederà l'esborso mensile di 5,99 euro, sia su PS5 che su Xbox Series X/S. La sottoscrizione potrà essere annullata in qualsiasi momento e la quota di abbonamento andrà versata con un metodo di pagamento registrato sulla propria piattaforma d'elezione.