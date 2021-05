GTA Online: Rockstar svela gli update estivi e la data d'uscita su PS5 e Xbox Series X/S

Dalle pagine del "blog istituzionale" di Rockstar Newswire, i vertici di Rockstar Games accompagnano l'annuncio della data di uscita di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S con la conferma della data di lancio delle versioni per console next gen di GTA Online.

In base alle informazioni condivise dalla software house americana, l'aggiornamento per PlayStation 5, Xbox Series X e Series S dell'esperienza multiplayer di Grand Theft Auto 5 sarà ufficialmente disponibile a partire dall'11 novembre, in contemporanea con l'arrivo dell'update di GTA V.

Gli abbonati a PS Plus potranno accedere gratis per tre mesi a GTA Online su PS5, ossia fino all'11 febbraio 2022. In attesa di svelare le sorprese contenutistiche, le funzionalità inedite e le migliorie grafiche della versione next gen di GTA Online, la Grande R conferma l'arrivo di diversi update nel corso dell'estate.

Le prossime espansioni gratuite andranno ad arricchire ulteriormente la già enorme offerta ludica del multiplayer di GTA 5, introducendo moltissime gare e attività competitive che passeranno per i tre update maggiori "Deadline", "Stunt Racing" e "Survival". Ciascuno di questi aggiornamenti di GTA Online porterà in dote customizzazioni esclusive, eventi speciali e ulteriori aggiunte su tutte le piattaforme.