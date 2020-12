GTA Online: Rockstar vuole accontentare anche gli amanti del single player

Con l'ultimo update pubblicato dagli sviluppatori di Rockstar Games, GTA Online ha accolto la sua "più grande avventura di sempre": un nuovo spettacolare e intricato colpo da eseguire a Cayo Perico, la tanto ammaliante quanto pericolosa isola privata del signore della droga "El Rubio".

Oltre ad aver introdotto tutta una serie di meccaniche inedite all'interno dell'operazione (dovrete infatti infiltrarvi nell'isola, quindi esaminare punti di accesso ed estrazione insieme alle posizioni di strumenti e oggetti di valore, ed infine passare al colpo vero e proprio), Rockstar ha ben pensato di dare adito a quelle voci che in questi anni hanno chiesto incessantemente maggiori contenuti single player. The Cayo Perico Heist è infatti è un colpo totalmente affrontabile in solitaria, per la prima volta nella storia di GTA Online:

"Si tratta di qualcosa a cui abbiamo pensato per diverso tempo, e la community si è fatta sentire parecchio al riguardo", le dichiarazioni di Scott Butchard di Rockstar North. "È qualcosa che vogliamo portare avanti. Vogliamo rispettare gli utenti e i team che prediligono la cooperazione, ma allo stesso tempo assicurare ai giocatori solitari un'esperienza ugualmente valida. Penso che, andando avanti, aggiungeremo ancora più elementi single player", ha quindi concluso.

Le richieste di più contenuti di questo genere in GTA Online sembrano essere un lontano eco delle speranze che i giocatori riponevano circa l'eventuale arrivo delle espansioni della storia di Grand Theft Auto V. Trascorsi ormai più di sette anni dal lancio dell'open world, sembra davvero irrealistico parlare di DLC totalmente single player, con i giocatori che dovranno accontentarsi di quanto gli sviluppatori hanno in mente per il futuro della componente online. Sapevate che The Cayo Perico Heist contiene un sorprendente riferimento a Red Dead Redemption 2?