GTA Online: Rockstar vuole farvi giocare a tutti i costi il Colpo di Cayo Perico

Stavate cercando qualche incentivo per ritornare sulle spiagge di Cayo Perico oppure per giocare per la prima volta l'ultimo grande aggiornamento per GTA Online? Siete appena stati accontentati.

Con il nuovo aggiornamento settimanale, Rockstar Games ha azzerato i costi di preparazione per il Colpo di Cayo Perico e applicato un bonus del 50% ai guadagni di GTA$ e RP durante il colpo conclusivo, sia in solitaria che in compagnia. Inoltre, se non avete ancora deciso di intraprendere l’ultimo Colpo, potete iniziare il vostro cammino con uno sconto del 25% sul sottomarino Kosatka, che potrete usare anche come quartier generale per pianificare le operazioni.

Le novità della settimana, ovviamente, non terminano qui. Warstock Cache & Carry ha messo a disposizione di tutti i civili il veicolo blindato Mammoth Squaddie, mentre le gare per Issi Classic offrono GTA$ e RP tripli fino al 10 febbraio. Il primo premio della ruota fortunata del Casinò & Resort Diamond è la Enus Paragon R (Blindata) con la livrea Lavoro duro. In origine, era disponibile solo come ricompensa per aver completato tutte le 6 missioni della storia del Casinò come host. Inoltre, tutti coloro che accedono a GTA Online durante questa settimana hanno diritto al capellino Enus Yeti gratis.

Infine, segnaliamo che i giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi sull’elicottero Annihilator stealth (-35%) e la Progen Tyrus (-70%).