GTA Online RolePlay, NoPixel supporta la comunità LGBTQI+: chiusi i server arabi

La lunga vita sperimentata dal kolossal di Rockstar Games ha portato alla nascita di nuovi modi di godere dei contenuti di Grand Theft Auto V. In questo quadro, ha goduto di particolare successo la RolePlay Mod di GTA V, che trasforma il titolo in una sorta di gioco di ruolo.

Estremamente popolare, quest'ultima si è di recente resa protagonista di un triste episodio, che ha spinto la dirigenza di NoPixel, tra i provider più utilizzati dai giocatori di GTA Online RolePlay, ad annunciare la chiusura della sua sezione araba. Una drastica presa di posizione, originatasi dalla volontà di dimostrare il supporto dell'azienda alla comunità LGBTQI+.

Tutto è iniziato sul canale Twitch di Dantexstar, un celebre streamer residente a Istanbul. Durante una sessione di gameplay di GTA Online in modalità RolePlay, il personaggio creato dal giocatore indossava due fasce ai polsi decorate con il motivo arcobaleno. Tale circostanza ha portato all'intervento di uno degli amministratori della sezione araba di NoPixel. Con un messaggio, quest'ultimo intimava a Dantexstar di rimuovere immediatamente gli emblemi arcobaleno, indicati come "severamente proibiti". I peggiori sospetti sono stati confermati da un successivo messaggio postato dal medesimo amministratore sul server Discord del servizio: "Non possiamo accettare nessuna azione LGBTQ, all'interno o all'esterno di RolePlay, che sia legata ad Arab NoPixel".



Il messaggio è stato successivamente cancellato, ma non prima che divenisse di ampio dominio tramite screenshot pubblicati su Reddit. L'episodio è in breve tempo giunto all'attenzione della direzione centrale di NoPixel, che ha reagito con una decisione sorprendentemente drastica: l'annuncio della chiusura immediata della propria sezione araba. Tutti i giocatori di GTA RolePlay che avevano speso del denaro su tali server saranno inoltre rimborsati dall'azienda.