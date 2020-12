GTA Online: un salto a Cayo Perico nel trailer del DLC gratis più grande di sempre

Pronti a fare un salto a Cayo Perico, la nuova isola esplorabile di GTA Online? Se non lo siete ancora ci pensa Rockstar Games a prepararvi per bene, con il nuovo trailer dell'aggiornamento gratis più grande della storia del gioco.

"Cayo Perico non è solo il cuore pulsante dell'impero della droga di El Rubio, ma anche la base perfetta per la sua altra grande passione: feste infinite su spiagge baciate dal sole, dove tutti, dai jetsetter alle ereditiere fino a leggendari produttori musicali si ritrovano per fare festa fino all'alba. Ma non lontano dai piaceri mondani delle spiagge è nascosta una vera e propria fortuna in forma di arte, oro e soldi sporchi, sparsi per tutta l'isola. E per chi riuscirà a infiltrarsi, sarà il colpo della vita".

The Cayo Perico Heist sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di GTA Online a partire da martedì 15 dicembre. Lo stesso giorno aprirà i battenti anche The Music Locker, un nuovo Night Club ubicato sotto al Casino & Resort Diamond. Il locale accoglierà una nuova ondata di DJ underground, da Moodymann, leggendario produttore e DJ di Detroit al collettivo di Berlino Keinemusik, fino ad arrivare a Palms Trax. Quello che è stato definito come il più grande aggiornamento musicale dal lancio porterà con sé anche nuove stazioni radio e nuove canzoni per quelle già esistenti. Insomma, a sette anni dalla sua nascita, GTA Online è più vivo che mai.