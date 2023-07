GTA Online: ricompense doppie con le operazioni degli LSA e tanti altri bonus settimanali

Il lancio dell'espansione gratis GTA Online San Andreas Mercenaries ha contribuito a ravvivare l'esperienza multiplayer stand-alone di Grand Theft Auto 5. Rockstar Games ci sprona così a partecipare alle operazioni degli LSA per ottenere ricompense doppie e altri bonus.

Questa settimana, le operazioni mercenarie e di sicurezza offrono guadagni davvero allettanti per tutti coloro che desiderano arricchire la propria collezione di veicoli, vestiti e, perché no, armi nell'universo di GTA Online. Con le missioni del Progetto Overthrow, le operazioni degli LSA e i Contratti confidenziali si ottengono guadagni cospicui e affidabili

Collabora con l' ex galeotto e mercenario Charlie Reed per contrastare la Merryweather nelle missioni del Progetto Overthrow e ottieni GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

per contrastare la Merryweather nelle missioni del Progetto Overthrow e ottieni GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Immergiti nel turbolento mondo della guerra aerea paracadutandoti su portaerei, infiltrandoti in basi militari private e richiedendo devastanti bombardamenti, il tutto nelle operazioni degli LSA che offrono inoltre ricompense doppie

Per accedere alle missioni del Progetto Overthrow e alle operazioni degli LSA vi basta interagire con il terminale operativo installabile sul Mammoth Avenger, non prima però di aver chiesto a Charili di acquistarlo da Warstock Cache & Carry. È possibile anche avviare le operazioni LSA direttamente dall'app iFruit dello smartphone del proprio personaggio, chiamando Charlie per ricevere tutte le indicazioni sulle missioni da svolgere.

Gli esploratori della dimensione multiplayer di GTA Online possono inoltre completare gli Incarichi bonus di San Andreas Mercenaries per sbloccare bonus che prevedono, ad esempio, il Bomber Hinterland, il Cappellino LS Pounders, la livrea Mimetica blu e verde per il Mammoth Avenger e la livrea Nastro Trasportatore per il V-65 Molotok. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi della precedente espansione gratuita GTA Online Contract.