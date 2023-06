GTA Online San Andreas Mercenaries: Vinewood Club tra i tanti bonus GTA+

L'avvenuto lancio dell'espansione GTA Online San Andreas Mercenaries s'accompagna al nuovo, ricco programma di bonus, boost di esperienza e oggetti esclusivi previsti per tutti gli iscritti al servizio GTA+.

Tra i tanti bonus disponibili per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a GTA+ troviamo l'accesso al Vinewood Club, una nuova esperienza VIP con numerosi veicoli da utilizzare nell'esplorazione libera di Los Santos e nelle missioni multiplayer. Come spiegano gli stessi ragazzi di Rockstar Games, le strutture del Vinewood Club continueranno ad essere ampliati da qui in avanti, e con essi anche l'elenco dei privilegi e vantaggi previsti.

Gli iscritti a GTA+ possono inoltre utilizzare in piena libertà la selezione di veicoli del Vinewood Club in Freemode, prelevandoli dal Car Club o ordinandone la consegna tramite il menu Interazione. Tra i bonus previsti per gli abbonati c'è anche il Maibatsu MonstroCiti, un vero e proprio mostro di potenza da scatenare negli ambienti urbani e rurali grazie alla trazione integrale e alle funzionalità fuoristrada.

Chi desidera riscuotere una Maibatsu MonstroCiti gratuita da Southern San Andreas Super Autos con GTA+ può farlo fino al 19 luglio insieme alla livrea speciale Chepalle Motorsport in omaggio e a due vernici per cerchione Camaleonte (perla crema e blu/verde cangiante). Tra gli altri vantaggi per gli iscritti a GTA+ troviamo poi le nuove missioni del Progetto Overthrow a cui accedere dal Mammoth Avenger, il nuovo abbigliamento Hinterland con Maschera Dama Libertà, il 50% di GTA$ e RP in più sulle missioni del Progetto Overthrow e di vendita dell'hangar, GTA$ e RP doppi nelle prove a tempo per RC, sconti sulle modifiche dell'Avenger e degli elicotteri e, per ultimo ma non per ordine di importanza, un bonus mensile di 500.000 GTA$.