GTA Online: sconti in Colpo al Casinò e Karin Sultan Classic ora disponibili

Gli sviluppatori di Rockstar Games approfittano del nuovo update di GTA Online per aggiungere la Karin Sultan Classic, le Ricompense Doppie in Re della Collina e gli sconti in Colpo al Casinò.

La regina delle auto classiche è disponibile da Southern San Andreas Super Autos: con l'arrivo della Karin Sultan Classic nel già enorme garage virtuale di GTA Online, la Grande R ha ben pensato di offrire delle ricompense doppie in tutte le attività ufficiali delle gare terrestri e di Re della Collina.

Da qui al 22 gennaio, gli appassionati dell'universo multiplayer di Grand Theft Auto 5 potranno inoltre ricevere il 25% in più di GTA$ completando la sfida conclusiva del Colpo al Casinò Diamond. I membri della squadra di supporto riceveranno il 50% di bottino in meno, che naturalmente finirà nelle tasche del nostro alter-ego.

Chi si recherà nell'atrio del Casinò e Resort Diamond in questo lasso di tempo potrà inoltre girare la ruota fortunata per vincere GTA$, punti RP, capi d'abbigliamento e molto altro: in palio c'è anche il Karin Everon personalizzato con la livrea Harsh Souls piena di teschi e fiamme!

Anche i costi di preparazione del Colpo al Casinò saranno ridotti del 50% fino alla prossima settimana, e con essi anche il costo delle operazioni da affrontare tra sale giochi, cabinati e migliorie varie alle proprie attività. Segnaliamo infine ai membri di Twitch Prime che da qui al 22 gennaio riceveranno un rimborso completo sulla sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay entro 72 ore dall'acquisto, ma anche uno sconto del 50% sulle officine dell'Arena e le sue relative aggiunte, oltre a uno sconto del 10% che si somma a quelli elencati qui sopra.