GTA Online: sconto su Mammoth Avenger e ricompense triple in Guerriglia Motorizzata

Incuranti dei rumor sul reveal di GTA 6 e dei leak di YouTube su L.A. Noire Parte 2, i ragazzi di Rockstar Games lanciano una nuova iniziativa promozionale per tutti gli appassionati di Grand Theft Auto 5 che popolano i server multiplayer di GTA Online.

Da qui a mercoledì 1 aprile, gli esploratori della Los Santos digitale di GTA Online possono recarsi da Warstock Cache & Carry per ottenere il 60% di sconto sull'acquisto del Mammoth Avenger, una fortezza volante a decollo verticale dotata di torrette e di un lavoratorio sperimentale per armi ad alta tecnologia.

Dal 26 marzo all'1 aprile è poi previsto un bonus di dollari GTA e punti reputazione tripli per chi decide di cimentarsi con le sfide offerte dalla modalità Guerriglia Motorizzata, in cui lottare per la sopravvivenza un'area di gioco che, similarmente ai Battle Royale, si restringe sempre più per rendere ancora più adrenalinici e frenetici gli scontri a fuoco.

Sempre fino all'1 aprile, i giocatori di GTA Online possono tentare la fortuna alla Ruota del Casinò e Resort Diamnd per vincere la Ubermacht Zion Classic. I diversi negozi che popolano la dimensione digitale di GTA Online offriranno poi degli sconti sulle basi operative e sulle relative modifiche, così come su TM-02 Khanjali, Mammoth Thruster, Dewbauchee Vagner e Annis Elegy Retro custom. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Rockstar, con tutte le informazioni sui bonus previsti fino a fine marzo per i giocatori del comparto multiplayer di GTA 5.