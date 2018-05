GTA Online: segnalati problemi ai server e difficoltà di login al gioco Rockstar

In queste ore, come segnalato da PSU, numerosi giocatori stanno evidenziando problemi nell'accedere ai server di GTA Online, con messaggi di errore di vario genere e l'impossibilità di effettuare correttamente il login.

Rockstar Games sembra essere a conoscenza del problema e sulla pagina di stato di GTA Online segnala funzionalità "limitata o assente" su PlayStation 4, PC, PS3, Xbox One e Xbox 360 mentre il Rockstar Social Club risulta correttamente attivo e funzionante.

La compagnia non si è ancora pronunciata riguardo le tempistiche necessarie per ripristinare la situazione, al momento le difficoltà di accesso sono state segnalate principalmente in Nord America e in alcuni paesi europei come il Regno Unito. Chi di voi sta riscontrando problemi con GTA Online?