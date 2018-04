GTA Online: Settimana di Contrabbandieri con tante novità in arrivo

Questa settimana i cieli di GTA Online saranno più trafficati che mai, visto che le missioni di vendita di Contrabbandieri elargiranno GTA$ e RP doppi fino al 30 aprile. In più, gli amanti delle acrobazie aeree potranno approfittare anche delle ricompense doppie in Scorte al volo nello stesso periodo.

Gli imprenditori dell'etere non saranno gli unici fortunati, però: divora la strada a bordo della tua Issi Classic e goditi le doppie ricompense in The Vespucci Job, o rischia la pelle seguendo la scia nelle gare Hotring per guadagnare altri GTA$ e RP doppi.

GTA$ E RP Doppi

Gare Hotring

Missioni di vendita di Contrabbandieri

Scorte al volo

The Vespucci Job

Decora la tua macchina da guerra con i teschi dei nemici sconfitti. Durante la settimana di Contrabbandieri basterà alzare il naso al cielo per veder passare qualche carico illegale: è il momento giusto per rispolverare il tuo Rimorchio antiaereo e far precipitare gli affari dei tuoi rivali. Sblocca la livrea "Teschi" gratuita effettuando l'accesso a GTA Online entro il 30 aprile. A ogni pirata dei cieli serve un quartier generale in cui far riposare la sua flotta: per avviare al meglio la tua carriera di contrabbandiere, tutti gli hangar e le officine aeronautiche sono disponibili al 40% di sconto fino al 30 aprile. Inoltre, sempre fino al 30 aprile diversi veicoli di Contrabbandieri saranno disponibili a prezzo scontato, dall'imponente RM-10 Bombushka all'acquatico Mammoth Tula.

Velivoli

Nagasaki Ultralight - 40% di sconto

Nagasaki Havok - 40% di sconto

LF-22 Starling - 40% di sconto

Mammoth Mogul - 40% di sconto

Mammoth Tula - 40% di sconto

RM-10 Bombushka - 40% di sconto

P-45 Nokota - 40% di sconto

Buckingham Pyro - 40% di sconto

Buckingham Howard NX-25 - 40% di sconto

Supercar e auto sportive classifiche

Grotti Visione - 30% di sconto

Coil Cyclone - 30% di sconto

Vapid Retinue - 30% di sconto

Modifiche e personalizzazioni

Contromisure - 25% di sconto

Armi velivoli - 25% di sconto

Manovrabilità velivolo - 25% di sconto

Freni veicoli - 25% di sconto

Motore veicoli - 25% di sconto (velivoli, moto e auto)

Corazze per veicoli - 25% di sconto (velivoli, moto e auto)

Livree - 40% di sconto (velivoli, moto e auto)

Vestiti e accessori

Tutto l'abbigliamento di Contrabbandieri - 25% di sconto

Completi da pilota e da gara aerea - 25% di sconto

Paracadute (zaini, vele e scie di fumo) - 25% di sconto

Gara Premium: Mari e Monti

Mettiti al volante e partecipa alla gara premium di questa settimana, Mari e monti, in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Da un'estremità all'altra

Le prova a tempo di questa settimana è Da un'estremità all'altra. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP. Gare stunt in jetpack, auto volanti e auto ibride subacquee stanno per invadere GTA Online: la prossima settimana, preparati a una varietà inedita di gare per veicoli speciali.

Da martedì 1° maggio potrai evitare mine subacquee, planare su splendide catene montuose e superare passaggi aerei gareggiando nell'ultima novità di Sfide Sfrenate a Southern San Andreas con i veicoli più amati de Il colpo dell'apocalisse: la Imponte Deluxo, l'Ocelot Stromberg e il Mammoth Thruster.