GTA Online: settimana di gare stunt con GTA$ e RP doppi, sconti e molto altro

Acrobazie da capogiro e guadagni ancora più folli in GTA Online grazie a tutte le gare stunt create e verificate da, che fanno ottenere

Gareggia e rischia la decapitazione improvvisa nel parco eolico Ron Alternates in "Turbina" o prendi il volo in "Ascesa alla Maze Bank" per provare emozioni da urlo e mettere le mani su un mucchio di soldi. Con decine di gare spericolate tra cui scegliere, avrai sicuramente tante opportunità per soddisfare la tua sete di adrenalina.

SCONTI

Questi veicoli esclusivi ti aiuteranno a farti largo nel gruppo e ad arrivare sul podio. Inoltre, non lasciarti scappare le offerte su alcune modifiche che aiuteranno a migliorare le prestazioni dei veicoli in tuo possesso.

Supercar, veicoli sportivi e altro

Annis RE-7B (supercar) – 35% di sconto

Dewbauchee Vagner (supercar) – 30% di sconto

Emperor ETR1 (supercar) – 30% di sconto

Benefactor Streiter (sportiva) – 25% di sconto

Tropos Rallye (sportiva) – 25% di sconto

Vapid Trophy Truck (fuoristrada) – 25% di sconto

Pegassi Torero (sportiva classica) – 25% di sconto

Modifiche e opzioni di personalizzazione

Potenziamenti al motore – 25% di sconto

Trasmissioni – 25% di sconto

Freni – 25% di sconto

Marmitte (sistema di propulsione JATO incluso) – 25% di sconto

Spoiler – 25% di sconto

Turbo – 25% di sconto

Livree – 25% di sconto

Questa settimana, fai un salto dal Suburban più vicino per approfittare dello sconto del 25% su tutto il vestiario di Stunt da capogiro, poi passa da Ammu-Nation per uno sconto del 25% su tutte le munizioni (escluse quelle Mk II). Se sei a corto di tempo, ricorda che puoi acquistare munizioni anche tramite il menu Interazione in Freemode.

SBLOCCABILI

Se sfrecciare in cielo su una moto alata non è servito a farti notare, questa livrea fa al caso tuo. Da oggi e fino al 12 marzo, tutti i giocatori che effettueranno l'accesso a GTA Online riceveranno in omaggio una livrea Tartan per la Pegassi Oppressor.

PROGRAMMA GARE PREMIUM E PROVE A TEMPO



Gara Premium: Zebra II (solo per Rocket Voltic)

Mettiti al volante e partecipa alla gara premium di questa settimana, Zebra II, in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.



Prova a tempo: Centrale Elettrica

Goditi una pioggia di verdoni con la prova a tempo di questa settimana attraverso la centrale elettrica Palmer-Taylor. Per partecipare alla gara, imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.