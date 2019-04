GTA Online: al via la settimana Lowrider con sconti e bonus

Gli amanti delle auto e della personalizzazione potranno festeggiare questa settimana con sconti e bonus sui contenuti di Lowrider. Questa settimana, vai da Benny's Original Motor Works per incontrare l’indaffarato Lamar Davis e ottenere ricompense doppie in tutte le otto missioni di Lowrider fino al 17 aprile.

Doppi GTA$ e RP in Mantieni il passo

In "Mantieni il passo” il titolo dice già tutto: cerca di non scendere al di sotto di una velocità minima mentre corri, salti ed eviti ostacoli e avversari o farai una fine... esplosiva!

Doppi GTA$ e RP in Passo dopo passo

In "Passo dopo passo" devi combattere con le unghie e con i denti per impossessarti della valigetta posizionata al centro dell'area di gioco e raggiungere la meta per segnare in campi improvvisati che troverai al campo di calcio di Broker Park, al Vinewood Racetrack, al ranch degli O'Neil e al Los Santos International Airport.

Doppi GTA$ e RP in Toccata e fuga

Nella modalità "Toccata e fuga", una piccola squadra di Difensori armati fino ai denti dovrà proteggere 8 importantissime borse fino allo scadere del tempo. Gli Aggressori dovranno infiltrarsi nel territorio nemico per rubare le borse e portarle alla loro base: se vengono uccisi, la borsa rimarrà nel punto in cui sono morti.

Sconti su veicoli e modifiche

Non perderti gli sconti della settimana, tra cui una serie di veicoli di lusso che lasciano il segno, le modifiche esclusive da Benny's e altro:

Vapid Slamvan – 30% di sconto

Vapid Chino – 30% di sconto

Pfister Comet – 30% di sconto

Declasse Moonbeam – 30% di sconto

Dewbauchee Specter – 30% di sconto

Modifiche esclusive da Benny's – 40% di sconto

Impianti idraulici – 40% di sconto

Blocchi motore – 40% di sconto

Volanti – 40% di sconto

Filtri dell'aria – 40% di sconto

Bagagliai – 40% di sconto

Quadranti – 40% di sconto

Gare Premium

l programma delle gare premium di questa settimana prevede un giro a Bolingbroke e una visita a quella meraviglia del mondo moderno che è il sistema autostradale di Southern San Andreas. Per provare a vincere il montepremi di 100.000 GTA$, paga 20.000 GTA$ per partecipare ed entra nel cerchio giallo a Legion Square o usa l'app Partita veloce sul tuo cellulare di gioco.

11 aprile: L'attacco dei droni (solo per supercar)

Dal 12 al 15 aprile: Andiamo al mare (solo per auto sportive)

Dal 16 al 17 aprile: Precedenti penali (solo per supercar)

Gioca per sbloccare la maglietta Vapid falsa

Torna su GTA Online la convincente maglietta Vapid falsa. Gioca quando vuoi fino al 17 aprile per aggiungerla al tuo guardaroba.