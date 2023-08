GTA Online: una settimana di ricompense triple e tanti sconti in game

Terminato il giro di doppie ricompense nelle nuove prove a tempo Junk Energy, GTA Online non va in vacanza e anzi rincara la dose con un giro di ricompense triple nelle missioni di Lamar e negli incarichi da tassista.

Le ricompense triple ci arriveranno prestando il nostro aiuto all'imprenditore Lamar Davis nelle sue missioni, nelle missioni lowrider e nei Viaggi sballati, ma anche gli incarichi da tassista renderanno il triplo dei normali GTA$ e RP. Se poi fossimo particolarmente avidi, potremo ottenere il doppio dei normali GTA$ e RP aggredendo i veicoli avversari in Sumo (Remix).

Per metterci in contatto con Lamar, ci basterà usare l'iFruit. Potremo usarlo anche per chiamare Ron Jakowski e aiutarlo a sviluppare le Trevor Philips Industries con le missioni di Ron, che offriranno ricompense triple per tutta la settimana.

Come di consueto, anche l'autosalone Luxury Autos si rinnova. Potremo ammirare le vetrine e cercare nuovi veicoli da aggiungere al nostro parco macchine, come ad esempio la Declasse Vigero ZX (muscle car) e la Bravado Buffalo EVX (muscle car), munite di una spessa vetrata antiproiettile.

Potremo anche approfittare di sconti pazzi sulle proprietà immobiliari, come gli appartamenti al 40% di sconto, e su numerosi veicoli. In più, gli abbonati a GTA+ potranno riscattare gratuitamente la nuova Penaud La Coureuse (sportiva) al Vinewood Car Club e tante altre ricompense fino al 16 agosto.