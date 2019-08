GTA Online: questa settimana Rockstar offre da bere al Casino & Resort Diamond

È appena cominciata una nuova settimana all'insegna del divertimento in GTA Online. Gli aspiranti criminali di tutto il mondo troveranno una nuova auto presso Southern San Andreas Super Autos, ovvero la sportiva classica Vulcar Nebula Turbo. Sarà pure una berlina familiare, ma ha un'anima da touring turbo senza compromessi.

Partecipando alle Serie di gare Percorso panoramico, Rivalità a Rancho e Circuito di Grapeseed fino al 28 agosto, i giocatori riceveranno ricompense doppie. Per avviarle, è sufficiente dirigersi verso l'icona rosa a Pillbox Hill o partecipare tramite l'app "Partita veloce" dal telefono di gioco. Grazie a DEGENATRON, inoltre, chi accederà a GTA Online questa settimana riceverà la maglietta Copertina Street Crimes e la maglietta Invasore Invade and Persuade.

Le belle notizie non sono ancora terminate: per tutta la settimana i giocatori potranno avere drink gratuiti al bar del Casinò Diamond e nell'angolo bar e party del loro attico di lusso. Se l'attico manca di spazio per fare festa, questa settimana sarà possibile rimediare grazie al -30% sull'angolo bar e party (e il -50% sulle feste per i soci). Oggi tornano disponibili nel negozio del casinò diversi ambiti articoli di lusso, come la giacca Aderente Flying Bravo blu e La tentazione di Aglaia.

Non mancano all'appello neppure una vagonata di sconti:

Opzioni Attico

Colorazioni e stili per attico: -30%

Installazioni al negozio del casinò: -30%

Angolo bar e party: -30%

Festa per i soci: -50%

Velivoli

Servizi Concierge velivoli: gratis

Buckingham Swift: -40%

Buckingham Swift Flying Bravo: -40%

Buckingham Swift Deluxe: -40%

Buckingham SuperVolito Carbon: -40%

Buckingham SuperVolito: -40%

Buckingham Volatus: -40%

Maibatsu Frogger: -40%

Mammoth Hydra: -40%

Western Maverick: -40%

Blimp: -40%

Supercar e altro

Principe Deveste Eight: -30%

Pegassi Tempesta: -40%

Vapid Festival Bus: -40%

Chiudiamo ricordando che gli abbonati a Twitch Prime che hanno collegato i propri account Twitch e del Social Club di Rockstar Games a questo indirizzo riceveranno un super sconto del 75% sulla Pfister Neon e sulla Pegassi Reaper, oltre a un ulteriore sconto del 10% su tutti gli articoli già in sconto sopraelencati.