GTA Online: parte la Sfida dei Colpi, in regalo un'auto speciale e una pioggia di denaro

Dopo aver assistito al matrimonio tra Take Two e Codemasters, Rockstar Games lancia ufficialmente la Sfida dei Colpi di GTA Online, un'attività che coinvolgerà gli utenti del multiplayer di GTA 5 con missioni che ci accompagneranno fino all'arrivo a dicembre del prossimo, ambizioso update del kolossal free roaming.

In preparazione di quella che gli stessi ragazzi di Rockstar definiscono come "una nuova era per i Colpi", la community di GTA Online ha la possibilità di ottenere un bottino speciale partecipando a una serie di sfide multiplayer con il comune obiettivo di raggiungere, entro il 18 novembre, un totale di 100 miliardi di GTA$ insieme agli altri giocatori in rete di Grand Theft Auto 5.

Al raggiungimento di questo obiettivo contribuirà qualsiasi Colpo compiuto da qui a mercoledì 18 novembre: chi vuole partecipare a questa sfida può già farlo immergendosi nelle atmosfere delle missioni Furti di Dati, Colpo al Casinò Diamond e Colpo alla Fleeca.

Se gli appassionati riusciranno a raggiungere l'obiettivo comune entro il termine della Sfida dei Colpi di GTA Online, Rockstar promette di ricompensare gli utenti con un nuovo veicolo speciale che potrà essere sbloccato gratuitamente a dicembre per un periodo di tempo limitato e con un distintivo d'onore.

Per aiutarli in questa impresa, gli autori americani hanno ridotto del 75% i costi da sostenere per preparare il Colpo al Casinò Diamond: nel caveau del casinò ci sarà anche un carico di diamanti! Sempre in virtù delle ingenti somme di denaro virtuale da investire in armi, equipaggiamenti e veicoli con cui organizzare colpi, Rockstar accrediterà 1 milione di GTA$ nel conto corrente di tutti i giocatori che accederanno ai server di GTA Online da qui al 18 novembre. In calce alla notizia trovate il link al portale di Rockstar Newswire, con tutte le informazioni aggiuntive sui bonus previsti per questa settimana.