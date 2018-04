GTA Online: Sfide Sfrenate a Southern San Andreas con i nuovi contenuti gratuiti

Lecontinuano con una nuova modalità di. A tutti i guidatori e mitraglieri, attenzione! È ora di unirsi e mettere alla prova il proprio affiatamento con una nuova modalità di gara in cui precisione e velocità saranno determinanti per la conquista del primo posto.

Nelle gare al bersaglio, ora disponibili in GTA Online, squadre composte da due giocatori saliranno a bordo di uno tra i tanti veicoli armati a disposizione, alternandosi tra volante e mitragliatrice. Il mitragliere dovrà distruggere i bersagli, mentre il guidatore farà di tutto per superare gli avversari per guadagnare altri punti a ogni giro. Al termine di ogni giro, mitragliere e guidatore si scambieranno di posto. Vince la squadra che termina la gara con più punti.

Terminando un giro in una delle prime tre posizioni e superando i checkpoint prima degli avversari si guadagnano punti bonus, ma la chiave per la vittoria in questa modalità è la precisione. Colpendo i bersagli più piccoli si guadagnano più punti e ancora di più se li si colpisce al centro. I grilletti meno precisi possono divertirsi con i grossi bersagli verdi, ma solo chi riuscirà a colpire gli elusivi bersagli rossi potrà puntare al vertice della classifica eclissando gli avversari. Al guidatore resta il compito di assecondare i punti di forza del suo compagno di squadra. Se il mitragliere va alla grande, meglio togliere il piede dal pedale e fargli fare qualche altro centro, prima di sfrecciare verso il checkpoint successivo a tutto gas.

Le gare al bersaglio sono disponibili in GTA Online con sette piste uniche e un vasto assortimento di veicoli armati comprendente il nuovo Vapid Caracara. Raggiungi l'icona della serie di gare d'assalto sulla mappa e guadagna GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Quando si tratta di avanzare nel traffico crivellando i nemici con la minigun montata a bordo, non c'è nulla di più appagante del Vapid Caracara. Acquista il tuo Vapid Caracara oggi stesso da Warstock Cache & Carry e fagli fare un giro nella nuova modalità gara al bersaglio.

Dimostra la tua superiorità aerea al resto degli abitanti di Los Santos con il Mammoth Avenger, ora in vendita col 30% di sconto fino al 9 aprile. E una volta messe le mani su quella minacciosa torre volante, potrai approfittare anche degli sconti sull'officina e sull'armeria, con cui potenziare il tuo arsenale anche mentre sei in volo. L'Avenger ti aiuterà a sopraffare i nemici dall'alto, ma è altrettanto importante disporre di un'adeguata potenza di fuoco anche da terra. Per fortuna Warstock Cache & Carry ha pensato anche a questo. Ecco l'elenco completo dei veicoli scontati per l'intera settimana:

Veicoli D'Assalto

Mammoth Avenger: -30%

Limo con torretta: -30%

Karin Technical Aqua: -30% (prezzo normale e speciale)

Karin Technical: -30% (prezzo normale e speciale)

HVY Barrage: -30% (prezzo normale e speciale)

HVY Insurgent: -30% (prezzo normale e speciale)

Brute Boxville blindato : -30% (prezzo normale e speciale)

Modifiche Veicoli

Armeria del Mammoth Avenger: -30%

Stili del Mammoth Avenger: -30%

Officina del Mammoth Avenger: -50%

Officina del Centro Operativo Mobile: -50%

Motori: -25%

Turbo: -25%

Freni: -25%

Trasmissioni: -25%

Livree: -25% (anche per velivoli)

Armature per veicoli: -25% (anche per velivoli)

Gara Premium Decollo

Mettiti al volante e partecipa alla gara premium di questa settimana, Decollo, in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Osservatorio

Gareggia nella prova a tempo di questa settimana, Osservatorio. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.