GTA Online: i sistemi operativi PC più datati smetteranno di essere supportati

Nonostante GTA Online esista da circa un decennio, conta ancora milioni di giocatori. Alcuni giocatori, tuttavia, potrebbero trovarsi impossibilitati a giocare nel prossimo anno. GTA è pronto al suo evento di Halloween e frattanto il team ha diramato una comunicazione importante sul supporto al servizio per alcuni specifici utenti.

"Alla luce della fine del supporto da parte di Microsoft per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8, Rockstar Games non supporterà più ufficialmente questi sistemi operativi a partire dal 30 gennaio 2024", scrive Rockstar sulla propria pagina di supporto.

Se state giocando da console PlayStation 5, Xbox Series S o Xbox Series X, non dovrete fare nulla perché la decisione non vi riguarda. Se giocate da PC, invece, dipende: chi sta giocando a GTA Online, o a qualsiasi altro gioco di Rockstar Games, su Windows 7 o Windows 8, non potrà più farlo a partire dalla data appena citata sopra.

"Per prevenire eventuali future interruzioni del servizio e garantire l'accesso continuo alle funzionalità più recenti della piattaforma, consigliamo agli utenti di Windows 7 e 8 di eseguire l'aggiornamento a un sistema operativo supportato il prima possibile."

GTA Online ha di recente compiuto la bellezza di dieci anni. Da quando è stata condivisa questa notizia, molti hanno iniziato a ipotizzare che il supporto per PS4 e Xbox One potrebbe essere il prossimo a essere dismesso, ma al momento non c'è alcuna indicazione che questo sia il prossimo passo, né che l'ipotesi sia fondata.