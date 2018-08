GTA Online: sono in arrivo il Benefactor Terrorbyte e la Pegassi Oppressor Mk II

Nel corso della giornata di domani GTA Online si aggiornerà ancora una volta con numerosi contenuti gratuiti, tra i quali ci sono anche due mezzi molto particolari.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale dei veicoli in questione, presente sulla pagina ufficiale dell'aggiornamento:

"Il Terrorbyte è un'unità da comando completamente equipaggiata, costruita personalmente da Paige, l'hacker di fiducia di Lester: ti permetterà di dirigere le operazioni del tuo vasto impero criminale da qualsiasi parte dello Stato. Nel frattempo, la famigerata hyperbike Oppressor con propulsione a razzo riceverà un potenziamento importante con l'arrivo della Oppressor Mk II. Insieme, questi nuovi strumenti del mestiere diventeranno indispensabili per ogni proprietario di night club con un minimo di intraprendenza."

Dall'interno del Terrorbyte, infatti, i giocatori potranno sganciare batterie di missili, inviare droni da ricognizione e personalizzare l'aspetto e le componenti dell'Oppressor Mk II. Grazie ad un'app sviluppata da Paige, inoltre potrete dare velocemente il via a missioni di furto e rifornimento. A bordo del veicolo altamente tecnologico potrete anche tracciare la posizione di tutti i bersagli d'interesse nei paraggi.

A partire da domani, con l'arrivo dell'aggiornamento gratuito, potrete acquistare l'Oppressor Mk II presso Warstock Cache and Carry, ma l'unico modo per personalizzarla sarà a bordo del Terrorbyte. Quest'ultimo, invece, si trova nel nuovo piano garage del magazzino centrale del night club.

Vi ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento sono arrivati Dixon e il B-11 Strikeforce in After Hours. È inoltre possibile completare una particolare missione per sbloccare l'Accetta di Pietra in Red Dead Redemption 2.