GTA Online: sono ora disponibili il Mammoth Patriot e il Chariot Carro Funebre Romeo

La Mammoth Patriot, primo e miglior modo per fomentare il disprezzo di ogni conducente presuntuoso e figlio dei fiori alla guida di una Dilettante sull'interstatale, altro non è che tre tonnellate di solida libertà in memoria dei tempi in cui ancora ci si poteva permettere un pieno di benzina.

Per la prima volta in GTA Online, questo iconico pezzo d'acciaio americano è ora disponibile per l'acquisto da Southern San Andreas Super Autos insieme a una serie di nuove opzioni di modifica presso il tuo LS Customs locale.

Per essere sicuri di farsi notare, niente di meglio che andarsene in giro alla guida di un silenzioso Chariot Carro funebre Romero. Finora potevi solo chiederlo in prestito o rubarlo, ma non importa quanto ti fossi impegnato, sembrava impossibile liberarsi di quella puzza persistente di carro funebre di seconda mano. Adesso puoi acquistare il tuo personale mezzo di trasporto funebre - con tanto di quel buon odore di macchina nuova - da Southern San Andreas Super Autos.

Gioca per sbloccare la maglietta Omega

Gli affari sono una guerra all'ultimo sangue e per questa settimana le puntate sono state raddoppiate per boss, CEO e presidenti di MC. Elimina la concorrenza in una qualsiasi Lotta tra business Freemode per ottenere GTA$ e RP doppi per ogni consegna di merci completata con successo.

Questa settimana, grazie al 25% di sconto sullo champagne al bar, i clienti potranno starsene in giro tutta la notte con i livelli di popolarità del night club che li sosterranno per il doppio del tempo prima di diminuire, il che significa che la tua cassaforte a muro continuerà ad accumulare denaro anche mentre sarai fuori dall'ufficio.

E mentre i giocatori continueranno a ottenere GTA$ e RP doppi in Running Back (Remix) fino al primo ottobre, le Attività dei clienti del Terrorbyte faranno anch'esse guadagnare GTA$ e RP doppi nello stesso periodo.

Sconti sui night club e proprietà

Night club e relativi elementi aggiuntivi e ristrutturazioni - 25% di sconto

Migliorie del night club e del magazzino centrale - 25% di sconto

Tecnici del magazzino centrale del night club - 25% di sconto

Hangar - 50% di sconto

Rifornimenti di Traffico d'armi - 50% di sconto

Abbigliamento After Hours - 25% di sconto

Sconti su una selezione di velivoli e veicoli

B-11 Strikeforce – 25% di sconto

Mammoth Tula – 40% di sconto

Buckingham Pyro – 40% di sconto

P-996 Lazer – 40% di sconto

Pfister Comet SR – 30% di sconto

Overflod Tyrant – 30% di sconto

Truffade Nero – 35% di sconto

HVY APC – 40% di sconto

Per i veicoli con due opzioni di prezzo differenti, lo sconto verrà applicato sia al prezzo normale che a quello speciale.