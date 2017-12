GTA Online: Sorpresa Festiva, Ubermacht Sentinel Classic e Occupazione disponibili ora

Le briciole stantie sparse sul pavimento della tua clubhouse, i Babbo Natale ubriachi che barcollano lungo Vinewood Boulevard... tutto questo può significare una cosa sola: ladiè arrivata a Los Santos e Blaine County!

Mentre le previsioni del tempo di Weazel News parlano di un gelido fine settimana, i negozi di Southern San Andreas si riempiono di novità festive e di vecchi classici. Imbraccia un cannone pirotecnico e illumina a giorno le incantate notti d'inverno mentre fai mostra della tua maschera da elfo, fai acquisti nel tuo negozio preferito indossando una maschera da hockey zenzero raggiante e dai sfogo al tuo spirito natalizio con un completo integrale da renna vagamente inquietante. Tieni gli occhi ben aperti, perché nei prossimi giorni ti verrà data la possibilità di sbloccare alcuni oggetti gratuitamente, tra cui nuove maschere da Krampus, a partire dalla vigilia di Natale. In questa città i regali arrivano solo ai bambini più cattivi.



Ubermacht Sentinel Classic

Ricordi i bei tempi in cui qualsiasi normalissima coupé avrebbe potuto partecipare a un rally senza che nessuno ci trovasse nulla di strano? Prima dei finestrini elettrici e delle radio satellitari, quando bastava salire in macchina, avviare il motore e partire. La Ubermacht Sentinel Classic è il mezzo ultraleggero e senza fronzoli che sognavi, ed è qui per farti rivivere quei giorni di gloria. Comprala subito! Solo da Southern San Andreas Super Autos.

Modalità Occupazione

Il territorio è la risorsa più preziosa di tutte e starà a te impedire agli invasori di mettere piede sul tuo. Occupazione è la nuova modalità Competizione di GTA Online. Per vincere dovrai conquistare e controllare zone sulla mappa e respingere gli avversari che cercheranno inevitabilmente di rubartele da sotto il naso. Certo, sapere come si guida una moto volante d'assalto può tornare utile, ma non perdere di vista il tuo obiettivo. La squadra che controlla più zone accumula punti più velocemente, e la prima squadra a raggiungere il punteggio prestabilito vince il round. È il momento di scoprire chi è il vero padrone della città. Prova subito Occupazione e ottieni GTA$ e RP doppi fino all'8 gennaio.

Sconti Festivi

È prevista neve, ma ciò non esclude che tu possa far piovere banconote. Ritieniti fortunato: grazie ai nostri sconti potrai acquistare una serie di proprietà e veicoli a un prezzo molto allettante.

Proprietà

Arcadius Business Center: 30% di sconto

Hangar di Fort Zancudo 3499: 30% di sconto

Veicoli di lusso

Yacht: 30% di sconto (su tutti i modelli)

Pegassi Zentorno: 30% di sconto

Veicoli d'assalto

Karin Kuruma (Blindata): 30% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Nagasaki Buzzard: 30% di sconto

HVY Insurgent: 30% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Gare Premium e prove a tempo

Vai a tutto gas nelle gare premium e nelle prove a tempo in programma prossimamente.

19 - 25 dicembre

Gara stunt premium - "H200" (solo per auto sportive)

Prova a tempo - "Segheria"

26 dicembre - 1 gennaio

Gara stunt premium - "Giri della morte" (solo per supercar)

Prova a tempo Cypress Flats

Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del cellulare di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati otterranno GTA$ e tutti i partecipanti guadagneranno RP tripli. Per partecipare alla gara a tempo, imposta l'icona come meta sulla mappa ed entra dal cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.

Evento Snapmatic #FESTIVESURPRISE2017

Se dai fuoco al Molo Del Perro indossando un completo integrale Pan di zenzero mentre un amico ti spara fuochi d'artificio nelle parti basse, ma nessuno pensa a riprendere la scena... come farai a dimostrare che è successo davvero? Approfitta del delirio natalizio per fare qualche soldo in più partecipando all'evento Snapmatic #FESTIVESURPRISE2017. Aggiungi il tag #FESTIVESURPRISE2017 alle tue foto sul Social Club per vincere una delle cinque ricompense da 1.000.000 di GTA$. Saranno accettate solo le foto caricate e taggate sul Social Club tra oggi e le 23.59 ET di lunedì 1 gennaio (le 5:59 di martedì 2 gennaio ora italiana). I vincitori di questo evento #FESTIVESURPRISE2017 e del recente evento Snapmatic #DOOMSDAY verranno annunciati insieme l'anno prossimo.