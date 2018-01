GTA Online: sportiva classica Grotti GT500 e modalità Maestro d'armi aeree ora disponibili

annuncia quest'oggi la disponibilità della sportiva classicae della modalità. Di seguito, il comunicato stampa ufficiale.

Grotti GT500 ora disponibile

Arrivare a destinazione tutto intero non è un gran traguardo, se lo fai senza sfoggiare una vagonata di classe. Per fortuna c'è la sportiva classica Grotti GT500, uno dei migliori esempi dell'eccellenza automobilistica italiana: seducente e totalmente disinteressata alla tua sicurezza al volante. Acquista oggi stesso la tua Grotti GT500, disponibile in esclusiva da Legendary Motorsport.

Maestro d'Armi Aeree - Nuova modalità competizione ora disponibile

Hai abbattuto un paio di rivali con un P-996 Lazer e ti sei autoproclamato "Re dei cieli", ma come te la cavi con gli elicotteri d'assalto? Sai schivare i proiettili mentre usi il Thruster? Beh, Maestro d'armi aeree metterà alla prova le tue manie di grandezza in una gigantesca zuffa aerea per un massimo di 16 giocatori, divisi in 4 squadre. Combatti nei cieli di Los Santos in diversi tipi di scontro aereo e fai saltare per aria i tuoi rivali a suon di missili. Ottieni GTA$ e RP doppi nella nuova modalità Maestro d'armi aeree fino al 22 gennaio.

Sconti per migliorare Stile e Sicurezza

Sappiamo che hai fretta di salvare il mondo, ma è il momento di aggiungere un tocco personale alla tua nuova base. Maze Bank Foreclosures taglia i prezzi su alcune opzioni di personalizzazione della tua base operativa, inclusa una sala di controllo completa di armi e che ti darà la possibilità di scatenare una squadra d'assalto contro i tuoi nemici ogni volta che vorrai. Dopo aver finito di riorganizzare la tua fortezza sotterranea, non perderti gli sconti su alcuni veicoli progettati per schiacciare i tuoi avversari con brutale efficienza:

Stili della base operativa – 25% di sconto

Decorazioni della base operativa – 25% di sconto

Sala di controllo – 25% di sconto

Buckingham Pyro (aereo) – 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

HVY Nightshark (veicolo armato) – 25% di sconto

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Rimpingua il tuo conto di gioco alla Maze Bank con la gara premium e la prova a tempo di questa settimana. Fino al 22 gennaio:

Gara stunt premium – "In picchiata" (solo per supercar)

Prova a tempo – "Tongva Valley"

Avvia le gare premium dall'app "Partita veloce" sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal piazzamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'icona come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP. Il mese di dicembre 2017 è stato il migliore nella storia di GTA Online.