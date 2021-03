GTA Online, streamer da 6 milioni di follower lo abbandona: esperienza troppo stressante

Tra gli elementi che costituiscono l'universo virtuale della componente online di Grand Theft Auto V, vi è anche un elaborato sistema di gestione delle carriere.

Ad esempio, quello di CEO è uno dei mestieri più ambiti di GTA Online, ma la scelta è davvero molto vasta. Una realtà che da diverso tempo ha assorbito uno degli streamer videoludici dal seguito più ampio su Twitch. Si tratta del pro player noto come "Sodapoppin", che sul portale dedicato allo streaming può vantare la bellezza di oltre 6,2 milioni di follower. Una community enorme, che negli ultimi tempi si è dedicata con passione al role-playing condotto dal giocatore all'interno di GTA Online.

Nel tempo, lo streamer ha infatti intrapreso diverse attività professionali all'interno del gioco, nei panni del suo alter ego virtuale "Kevin". Con una decisione a sorpresa, tuttavia, ha ora annunciato al proprio pubblico l'intenzione di interrompere l'attività sul titolo Rockstar, nonostante il notevole successo riscosso. Lo streamer ha infatti riferito di percepire un eccessivo stress derivante dalla sua routine digitale in GTA Online. Quest'ultimo riferisce che la sua gestione "[...] è divenuta opprimente al punto da non farmela più apprezzare. Ho sopravvalutato me stesso, e non mi soddisfa più. La colpa è tutta mia. Mi sono semplicemente messo in una situazione carica di obblighi. Veramente è troppo".