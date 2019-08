GTA Online: superato il record di utenti connessi a GTA 5 grazie al Casinò Diamond

Lo straordinario successo dell'apertura del Casinò e Resort Diamond di GTA Online permette a Rockstar Games di superare il precedente record di utenti connessi in contemporanea al modulo multiplayer di GTA 5.

I giornalisti di The Hollywood Reporter affermano infatti di aver ricevuto conferma, da parte dei rappresentanti della Grande R, dello straordinario numero di giocatori che hanno deciso di reimmergersi nell'universo free roaming di Grand Theft Auto V per tentare la sorte tra le luci scintillanti del Casinò di Vinewood.

Pur senza entrare nel dettaglio e offrire delle stime precise, la redazione del sito californiano riferisce che Rockstar Games è riuscita a battere il precedente record per il maggior numero di utenti connessi a GTA Online nel corso di una giornata e l'altrettanto importante record per i giocatori collegati ai loro server nel lasso di una settimana.

Se confermata, tale notizia avrebbe davvero dell'incredibile se consideriamo che l'aggiornamento del Casinò Diamond è inaccessibile in 50 Paesi per via delle stringenti leggi sul gioco d'azzardo vigenti in quegli Stati, e questo senza ricordare il non trascurabile fatto che sono passati già più di quattro anni dall'uscita di GTA 5 su PS4, Xbox One e successivamente su PC.