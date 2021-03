GTA Online supporta il multiplayer Cross-Play/Cross-Platform?

La possibilità di giocare online insieme ad amici su altre piattaforme è sempre più ricercata nei multiplayer, soprattutto dopo la diffusione a macchia d'olio di alcuni videogiochi che fanno della componente multigiocatore il loro cavallo di battaglia.

GTA Online è uno dei multiplayer più giocati degli ultimi tempi. Grazie alle mille attività che è possibile svolgere e al continuo supporto di Rockstar che aggiunge sempre contenuti (l'ultima espansione, Cayo Perico Heist, risale a pochi mesi fa), gli utenti che popolano i suoi server sono sempre di più e provengono dalle più svariate piattaforme.

Giocare insieme agli amici per organizzare i vari colpi o semplicemente girovagare in gruppo per la città interpretando ruoli diversi è molto divertente, ma nonostante GTA Online sia disponibile ormai da diversi anni, non è mai stato implementato il Cross-play (o Cross-platform). Questo significa che non è possibile giocare con utenti che possiedono il gioco su una piattaforma diversa dalla vostra: se giocate con la versione PC, incontrerete soltanto altri giocatori PC e questo vale anche per PS4 e Xbox. Da notare che questo non significa che se avete il gioco su Epic Games non potete giocare con un amico che ce l'ha su Steam: infatti, GTA Online usa una lista amici indipendente accessibile dall'interno del gioco.

In definitiva, come anche per Red Dead Redemption Online, la casa di sviluppo Rockstar Games non ha dato la possibilità di usufruire di un servizio cross-platform. Possiamo solo sperare che le cose cambino con l'arrivo del seguito del gioco, GTA 6.