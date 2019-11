GTA Online: il supporto gratuito con nuovi contenuti non verrà interrotto per un bel po'

Che Grand Theft Auto Online sia una gallina dalle uova d'oro per Rockstar Games è ormai una certezza da qualche anno e, nonostante tutto, gli sviluppatori hanno voluto precisare come il supporto continuo al gioco non verrà interrotto prossimamente e i contenuti gratuiti continueranno ad arrivare regolarmente.

Se siete quindi tra gli utenti preoccupati dalla possibilità che la software house possa decidere di dedicarsi interamente a Red Dead Online o al possibile nuovo capitolo di Grand Theft Auto per le console di prossima generazione, sappiate che non verrete lasciati indietro. Attraverso le parole di Rob Nelson, co-studio head di Rockstar North, l'azienda ha confermato che continueranno ad essere pubblicati DLC gratuiti per tutti i possessori di una copia di Grand Theft Auto V almeno per un altro anno e che questi sono già stati pianificati.

Ecco le parole di Nelson:

"Proveremo a rispettare i piani per il prossimo anno, ma vogliamo avere una certa flessibilità per avere la possibilità di adattarci a qualsiasi evenienza. Quindi non vogliamo svelare tutto ciò che abbiamo in serbo per i giocatori."

"Detto ciò, i giocatori dovrebbero stare tranquilli sul fatto che abbiamo tantissime nuove idee per il futuro. Sono trascorsi sei anni e continuiamo a superare i record riguardanti il numero di giocatori, siamo incredibilmente grati a chiunque ci ha accompagnato in questo viaggio."

Si tratta di parole più che comprensibili, dal momento che il gioco continua ad essere costantemente nelle classifiche dei più venduti in numerosi paesi e anche se dovesse uscire un nuovo capitolo della serie ci vorrebbe un po' prima che la software house possa disporre di un bacino d'utenza tanto numeroso.

Sapevate che questa settimana ci saranno ricompense triple in GTA Online? A proposito di Rockstar, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è ora disponibile anche su Google Stadia.