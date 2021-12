GTA Online: svelata The Contract, l'espansione narrativa con Dr. Dre!

Mentre prosegue il lavoro di ottimizzazione di GTA Trilogy insieme a Grove Street Games, i ragazzi di Rockstar Games annunciano The Contract, un corposo update gratuito per GTA Online che espande la storia della componente multiplayer di Grand Theft Auto V con missioni incentrate su Franklin e Dr. Dre.

La nuova espansione narrativa di GTA Online segue gli eventi della storia di GTA 5 e si riallaccia alle attività svolte da Franklin Clinton dopo aver svaligiato la Union Depository: con il denaro e il rispetto guadagnati dal colpo, Franklin decide così di creare l'Agenzia Soluzioni per VIP per aiutare l'elite di Vinewood a risolvere i problemi dell'alta società.

Agli utenti spetterà così il compito di diventare soci in affati di Franklin e del suo amico Lamar Davis per portare l'agenzia al successo attraverso i contatti da stringere con le missioni affidateci: nell'elenco dei potenziali clienti dell'Agenzia Soluzioni per VIP spiccheràil nome di Dr. Dre, grande amico di DJ Pooh.

Nel corso delle attività da svolgere in The Contract, i giocatori dovranno rintracciare il cellulare di Dr. Dre caduto nelle mani sbagliate dopo il viaggio di DJ Pooh a Cayo Perico: l'esperienza narrativa confezionata da Rockstar porterà così gli appassionati di GTA Online a compiere un viaggio scatenato attraverso Los Santos, dalle vie malfamate della periferia del vecchi quartiere di Franklin alle feste più esclusive organizzate nelle ville sfarzose dei boss locali. L'update porterà in dote nuovi brani esclusivi di Dr. Dre, una stazione radio inedita e aggiornamenti alla playlist delle radio già disponibili, oltre all'aggiunta di ulteriori opportunità di lavoro nell'agenzia, delle missioni a scelta libera, nuove armi e sorprese per quanto concerne i veicoli.

Maggiori dettagli sull'esperienza ludica e contenutistica di The Contract verranno svelati a ridosso dell'uscita di questa espansione gratuita di GTA Online, prevista per il 15 dicembre.