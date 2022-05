GTA Online, Take-Two festeggia: l'abbonamento Plus è un successo

Grand Theft Auto rimane un'immensa gallina dalle uova d'oro sia per Rockstar Games, sia per Take-Two. Dopo la nuova conferma che il successo di GTA 5 è sconfinato, giunto ora a 165 milioni di copie vendute, le soddisfazioni arrivano anche da GTA Plus, abbonamento mensile specifico per GTA Online.

Pur senza fornire numeri precisi, Take-Two si dice molto colpita dai risultati ottenuti in questi primi mesi di GTA Plus (il servizio è disponibile da marzo 2022), che viene dunque considerato un successo: "Siamo eccitati da come le cose sono andate finora", spiega il CEO Strauss Zelnick, aggiungendo che "è chiaro come i consumatori davvero apprezzino l'opportunità di essere ancora più legati a GTA Online, e danno un peso a ciò che offriamo attraverso l'abbonamento".

Le premesse sono dunque molto incoraggianti per il servizio collegato a GTA Online che, ricordiamo, per un canone mensile di 5,99 euro offre agli iscritti diversi bonus come proprietà esclusive, sconti speciali, maggiori RP e 500.000 GTA$ aggiuntivi al mese. Nonostante ciò, l'abbonamento Plus di GTA Online è stato criticato da numerosi fan del gioco, considerato un modo per Rockstar di fare soldi facili.

Nonostante le polemiche, le premesse sembrano molto incoraggianti per GTA Plus, e non è quindi da escludere una crescita ancora più consistente nel prossimo futuro.