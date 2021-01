GTA Online: Take-Two Interactive contro i furbetti, chiuso un famoso sito di cheat

La lotta dei publisher nei confronti dei portali che vendono cheat e hack per i principali videogiochi multiplayer si fa sempre più intensa. Oggi è il turno di Take-Two Interactive che è intervenuta per tutelare i giocatori di GTA Online.

Il famoso portale LunaCheats, uno dei principali siti per la vendita di trucchi per GTA Online, è infatti stato chiuso a seguito di una discussione con Take-Two Interactive. Come si legge nell'unico messaggio disponibile sul sito "Dopo una discussione con Take-Two Interactive abbiamo immediatamente cessato ogni manutenzione, sviluppo e distribuzione dei nostri servizi sui trucchi. Inoltre doneremo tutti i proventi in beneficenza alle associazioni individuate da Take-Two Interactive. Ci scusiamo per tutti i problemi che il nostro software ha causato alla community di Grand Theft Auto Online".

Insomma, un altro duro colpo ai venditori di cheat e hack che spopolano sul web. Solo qualche settimana fa Riot Games e Activision erano intervenute per fermare le attività di un altro portale legato alla vendita di trucchi per Destiny 2 e Valorant. In quel caso però i due publisher sono passati all'attacco con un'azione legale che ha portato alla chiusura immediata di GatorCheats.