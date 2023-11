GTA Online: piovono fiches e bonus per le missioni di Casinò e nel Colpo al Diamond

La nuova tornata di attività settimanali in evidenza del multiplayer di Grand Theft Auto V è dedicata al Casinò Diamond di GTA Online, con tantissimi bonus da sbloccare partecipando alle missioni della storia del Casinò e alle sfide legate al Colpo al Diamond.

Per questa settimana, Rockstar Games invita tutti gli esploratori di Los Santos a sfidare la famiglia Duggan incassando ricompense triple nelle attività da svolgere per intralciarne i piani di conquista del Casinò e Resort Diamond. I proprietari di un attivo di lusso possono accedere alle missioni della storia di Casinò visitando l'ufficio della signorina Baker o tramite la sezione Attività del menu di pausa.

Sempre grazie alla signorina Baker sarà possibile richiedere incarichi del casinò e aiutare il Diamond a gestire i clienti, recuperare risorse e svolgere altri lavori, il tutto per ricevere un quantitativo triplo di Punti RP e denaro virtuale in valuta GTA$ dal 23 al 29 novembre.

Nel frattempo, i sopralluoghi e i furti al caveau effettuati nel Colpo al Casinò Diamond saranno particolarmente redditizi, merito delle probabilità aumentate (e ulteriormente raddoppiate per gli abbonati a GTA+) di trovare gemme. Al completamento della missione finale del Colpo al Casinò Diamond sarà inoltre possibile sbloccare il gilet Colpo al Diamond.

Sempre da qui al 29 novembre, i cassieri del casinò forniranno il triplo delle fiches giornaliere da spendere come valuta nel negozio del Diamond, per giocare contro il banco o per essere scambiate in GTA$ con un rapporto di 1:1.

E che dire allora della calamità globale da sventare in GTA Online? Parte infatti l'ultima settimana delle sfide speciali della community come quella di Sprunk & eCola: se verrà completata raggiungendo un totale di 100.000.000 di lattine bevute entro il 29 novembre, tutti i membri della community riceveranno un completo integrale Sprunk x eCola, due targhe (una per marchio) e una livrea per il Mammoth F-160 Raiju che sarà consegnata con l'aggiornamento invernale di GTA Online.