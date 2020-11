GTA Online, teaser per un nuovo aggiornamento: espansione della mappa?

Rockstar Games ha appena pubblicato un brevissimo video teaser che conferma l'arrivo di un nuovo aggiornamento per GTA Online. Sono ben poche le informazioni ufficiali al momento, ma ci sono serie possibilità che si tratti del colpo più grande della storia del gioco che la compagnia ci aveva promesso la scorsa estate.

Il video ci mostra l'apertura del "Dossier El Rubio", che include gli scatti di alcuni luoghi di Los Santos e, soprattutto, la foto del cadavere di un uomo sconosciuto sulla spiaggia. Non sono state rivelate altre informazioni, ma non ci mancano affatto degli elementi sui quali speculare. Innanzitutto, lo scorso agosto Rockstar Games aveva promesso la pubblicazione del più grande aggiornamento di sempre per i colpi di GTA Online entro la fine del 2020. Inoltre, nel corso recente meeting finanziario, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha avvertito gli azionisti di prepararsi al più grande trimestre della storia di GTA Online: dichiarazioni così importanti vengono fatte solamente quando si è totalmente sicuri dei propri mezzi, pertanto diamo per scontato l'arrivo di qualcosa di davvero grosso per GTA Online. Lo stesso Zelnick ha inoltre anticipato l'introduzione di un nuovo colpo in una nuova location, pertanto, con la pubblicazione di questo teaser, riteniamo che quel momento si stia avvicinando.

Al momento non sono disponibili altre informazioni ufficiali, ma i fan del gioco si sono già dati un bel da fare in questi giorni. I ragazzi di Rockstar Mag, ad esempio, sono sicuri che verrà espansa la mappa di Los Santos con l'aggiunta di un'isola completamente nuova. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto. Intanto, vi ricordiamo che GTA 5 e GTA Online sono retrocompatibili con PS5 e Xbox Series X.