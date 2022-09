GTA Online, i telefoni iFruit sono ormai vecchi: fan invocano novità in GTA 6

Con Rockstar Games ormai del tutto immersa nello sviluppo di Grand Theft Auto VI, GTA 5 e GTA Online si avvicinano ai titoli di coda dopo anni di onorato servizio. A questo punto grosse novità per la popolarissima modalità online potrebbero arrivare solo con il nuovo gioco, ma intanto i fan già fanno sentire la loro voce.

I giocatori appassionati di GTA Online guardano anche agli aspetti apparentemente più piccoli del gioco, compresi i telefoni iFruit a disposizione dei loro personaggi: questi dispositivi, infatti, sono serviti agli utenti come interfaccia per interagire con specifiche feature multiplayer, oltre a tenere sotto controllo il proprio conto alla Maze Bank. A parte tali funzioni, però, gli smartphone immaginari non hanno mai ricevuto particolari modifiche o novità da parte di Rockstar nel corso degli anni, restando praticamente immutati.

Con il futuro avvento di GTA VI, dunque, i giocatori si aspettano un rinnovo sostanziale anche per gli iFruit, invocando funzioni moderne e più sofisticate rispetto a quanto visto fino ad oggi. La richiesta è partita da un post su Reddit che ha raccolto migliaia di consensi nel giro di poco tempo, con diversi utenti che hanno suggerito alcune delle migliorie che vorrebbero vedere: c'è ad esempio chi apprezzerebbe interazioni facilitate con gli altri giocatori in-game, e chi invece vorrebbe utilizzare gli iFruit per la gestione del proprio garage e relative vetture, potendole in questo modo spostare da un covo all'altro in un attimo. Non sono mancate anche battute ironiche sul fatto che i loro personaggi multimilionari continuino ad utilizzare "iFruit vecchi di 10 anni".

Se da un lato è vero che tale funzione sia di minore importanza, chissà che Rockstar non applichi un profondo rinnovo anche agli smartphone del suo universo videoludico. Nel frattempo avete sentito l'assurda vicenda di un giocatore di GTA Online che recupera un account rubato trovandoci due miliardi di chips per il casinò?