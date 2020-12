GTA Online The Cayo Perico Heist: come iniziare il colpo

Dopo un annuncio che ha colpito il pubblico di GTA Online come un fulmine a ciel sereno, Rockstar Games ha finalmente pubblicato l'ultimo aggiornamento gratuito. The Cayo Perico Heist è infatti solo l'ultima delle espansioni contenutistiche per GTA Online, ma è anche la più grande e la prima ad aggiungere una nuova area di gioco.

Non appena avrete completato il necessario aggiornamento del gioco (si parla di circa 9 GB di dati aggiuntivi da scaricare) e avrete avviato GTA Online, un breve video vi presenterà la nuova location di Los Santos, ovvero il locale notturno chiamato Music Locker. Situato al di sotto del casinò Diamond, e accessibile dal retro dell'edificio di quest'ultimo, il Music Locker sarà la vostra prima tappa per iniziare la preparazione al colpo di Cayo Perico.

Una volta terminato il breve filmato introduttivo ed essere giunti finalmente all'interno della vostra sessione di GTA Online, infatti, riceverete un messaggio da Miguel Madrazo, il figlio del criminale messicano Martin Madrazo, il quale vi dirà di volervi incontrare proprio all'interno del nuovo locale notturno. Dirigetevi quindi al Music Locker, pagate il biglietto e raggiungete Miguel all'interno del privé al piano inferiore, dove farete la sua conoscenza e quella di Dave, un uomo strambo che farà parte della storia del colpo.

Dopo il classico dialogo tra i diversi personaggi introdotti con questo nuovo aggiornamento, scoprirete che il primo passo per progettare il ricchissimo colpo è quello di recuperare un vecchio sottomarino russo. Per farlo, una volta usciti dal locale, dovrete accedere al sito internet di Warstock Cache and Carry, ed acquistare il sottomarino di cui vi avrà parlato Miguel, spendendo una ragguardevole cifra di più di 2 milioni di dollari. Una volta effettuato l'acquisto verrete ricontattati da Miguel, e sarete finalmente pronti per iniziare la progettazione delle diverse fasi del piano per il colpo a Cayo Perico.

L'aggiornamento The Cayo Perico Heist per GTA Online include tante novità, tra armi, veicoli e 250 nuovi brani per le numerose stazioni radio di Los Santos e dintorni.