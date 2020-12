GTA Online, The Cayo Perico Heist: come ottenere il massimo bottino dal colpo

La prima, grande espansione per GTA Online, chiamata The Cayo Perico Heist, ha introdotto per la prima volta nella modalità multigiocatore del gioco una nuova area di gioco, con tutta una serie di missioni dedicate e uno stile di gioco estremamente differente dal classico caos di GTA Online.

Dopo aver fatto la conoscenza dei personaggi chiave di questa espansione, dovrete acquistare un sottomarino per poter avviare le numerose missioni di preparazione al colpo, che si dividono in obbligatorie e facoltative. Mentre le prime sono necessarie per poter ottenere l’equipaggiamento minimo allo svolgimento del colpo finale, le missioni facoltative vi permetteranno di esplorare l’isola di Cayo Perico per individuare equipaggiamento extra, punti di interesse e obiettivi secondari da rapinare, grazie ai quali sarete in grado di aumentare a dismisura il bottino potenziale del colpo finale.

In particolare, il bottino del solo colpo principale nel complesso fortificato del vostro nemico avrà un valore totale di “solo” 1,1 milioni di dollari, una cifra piuttosto risicata se si considera che per acquistare il sottomarino dovrete spendere almeno il doppio, senza contare i soldi e il tempo spesi durante le fasi di preparazione; inoltre, i soldi del bottino dovranno essere divisi con coloro che vi aiuteranno a portare a termine il colpo. Tramite l’esplorazione dell’isola e l’individuazione di tutti gli obiettivi secondari, tuttavia, sarete in grado di aumentare il bottino finale fino all’importante cifra di circa 3,5 milioni di dollari; di seguito potete trovare la lista completa di tutti gli obiettivi secondari e i punti di interesse che vi permetteranno di facilitarvi il colpo. In calce alla nostra guida potrete invece visionare la mappa dell’isola di Cayo Perico, con la posizione di tutti gli obiettivi, principali e secondari.

Obiettivi Secondari

Contanti

Erba

Cocaina

Oro

Quadri

Punti di Interesse ed Equipaggiamento Extra

Centrale Elettrica - disattivando la centrale elettrica, che trovate vicino alla pista dell’aeroporto, disabiliterete le telecamere di sicurezza dell’isola, le luci e la visione notturna delle guardie

- disattivando la centrale elettrica, che trovate vicino alla pista dell’aeroporto, disabiliterete le telecamere di sicurezza dell’isola, le luci e la visione notturna delle guardie Torre di Controllo - mettendo fuori uso la torre di controllo dell’aeroporto dell’isola impedirete all’esercito difensore di usare la difesa aerea, e potrete ricevere il supporto da parte del personale che avrete assunto per assistervi con il colpo

- mettendo fuori uso la torre di controllo dell’aeroporto dell’isola impedirete all’esercito difensore di usare la difesa aerea, e potrete ricevere il supporto da parte del personale che avrete assunto per assistervi con il colpo Tagliabulloni x4 - raccogliendo i tagliabulloni potrete aprire silenziosamente i lucchetti dei magazzini dell’isola in cui sono conservati il denaro e la droga

- raccogliendo i tagliabulloni potrete aprire silenziosamente i lucchetti dei magazzini dell’isola in cui sono conservati il denaro e la droga Rampini x4 - raccogliendo i rampini potrete arrampicarvi sui muri danneggiati del complesso fortificato, evitando così di dover entrare dagli ingressi principali

- raccogliendo i rampini potrete arrampicarvi sui muri danneggiati del complesso fortificato, evitando così di dover entrare dagli ingressi principali Abbigliamento da Guardia x4 - rubando e indossando l’abbigliamento da guardia sarete in grado di passare inosservati in molte situazioni, poiché le vere guardie dell’isola impiegheranno molto più tempo per rilevarvi

- rubando e indossando l’abbigliamento da guardia sarete in grado di passare inosservati in molte situazioni, poiché le vere guardie dell’isola impiegheranno molto più tempo per rilevarvi Camion dei Rifornimenti - il camion dei rifornimenti può essere rubato per permettervi, in combinazione con l’abbigliamento da guardie, di attraversare il cancello principale del complesso fortificato senza essere individuati

La ventata di freschezza apportata da questa espansione, e la sua particolare struttura che la rende in larga parte giocabile in solitaria, l’hanno resa estremamente apprezzata da gran parte del pubblico di GTA Online, tanto che Rockstar stessa si è detta interessata a sviluppare ulteriori di questo genere.