GTA Online The Cayo Perico Heist: guida alle missioni di preparazione

The Cayo Perico Heist è l’ultima espansione di GTA Online pubblicata da Rockstar Games per aumentare la quantità di contenuti che la modalità multigiocatore di GTA V è in grado di offrire. Questo aggiornamento è completamente gratuito, e introduce un nuovissimo colpo da effettuare in un’ambientazione inedita.

Dopo aver completato la prima fase di The Cayo Perico Heist, durante la quale farete la conoscenza di tutti i nuovi personaggi introdotti, avrete scoperto il vostro scopo finale e avrete ottenuto il sottomarino che fungerà da base operativa per le vostre operazioni, arriverà il momento di iniziare le prime vere missioni di preparazione al colpo.

A differenza di tutti gli altri colpi a cui potrete aver partecipato in precedenza, quello di Cayo Perico prevede delle fasi di preparazione ed esecuzione completamente diverse: il vostro obiettivo è infatti un ricchissimo trafficante che possiede una intera isola, e ne ha fatto il suo dominio personale, con tanto di guardie di sicurezza, postazioni difensive e aeroporto privato. Per poter effettuare il colpo, quindi, dovrete infiltrarvi sull’isola ed esaminare i possibili punti di accesso e di estrazione, la posizione degli oggetti di valore, come denaro e oro, e la posizione di strumenti e rifornimenti utili per portare a termina la vostra missione finale.

Per fare tutto questo, dalla schermata di pianificazione che potrete trovare a bordo del vostro sottomarino personale potrete selezionare una serie di missioni di preparazione, durante le quali dovrete aggirarvi furtivamente per l’isola alla ricerca di preziose informazioni sui vostri obiettivi primari o sui rifornimenti necessari alla buona riuscita del colpo finale. In queste situazioni agirete soli e disarmati, con il solo supporto via radio di Pavel, e dovrete quindi stare molto attenti a non farvi scoprire dalle guardie.

In ogni caso, solamente alcune missioni saranno obbligatorie, poiché per lo scopo del colpo vi basterà conoscere solamente le informazioni di base sul vostro obiettivo e su un paio di punti di infiltrazione ed estrazione. Tuttavia, dopo aver completato una missione di ciascuna categoria, sbloccherete la possibilità di ritornare ogni volta che vorrete sull’isola per effettuare ulteriori ricognizioni e cercare di scovare tutte le informazioni possibili per quella categoria, in modo tale da rendere l’esecuzione del colpo più semplice, grazie al sabotaggio dei sistemi di difesa nemici, e contemporaneamente più remunerativo, nel caso in cui troviate oggetti di valore extra da rubare durante il colpo.

Vi ricordiamo che fino al prossimo 14 tutti coloro che giocheranno alle missioni dell'espansione The Cayo Perico Heist otterranno alcuni oggetti di personalizzazione gratis.