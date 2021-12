GTA Online The Contract: come cambiano le Stazioni Radio? Rockstar elenca le nuove canzoni

Con l'imminente lancio dell'espansione narrativa di GTA Online The Contract, i ragazzi di Rockstar Games elencano tutte le sorprese che interesseranno la componente audio del kolossal multiplayer, dalle nuove canzoni alle modifiche apportate alla lista delle stazioni radio.

Sotto il profilo prettamente sonoro, la prima sorpresa che interesserà la componente online di Grand Theft Auto 5 sarà rappresentata dall'introduzione di MOTOMAMI Los Santos, una nuova stazione radio ospitata da Rosalia e Arca: chi si sintonizzerà su questa radio potrà ascoltare brani di Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers e Aventura, oltre a "La Fama" di ROSALÍA e The Weeknd, delle tracce inedite di Arca e un brano esclusivo di Bad Gyal prodotto da Keinemusik.

L'arrivo di The Contract con Dr. Dre e Franklin sarà accompagnato da una profonda revisione della scaletta dei brani delle stazioni radio preesistenti. Su Radio Los Santos, Big Boy ci farà ascoltare brani di Hit-Boy, Freddie Gibbs ft. Pusha T, TiaCorine, Rich the Kid, Offset e Mozzy ft.YG, oltre a canzoni di Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black e tanti altri.

Sintonizzandosi su West Coast Classics si potrà inoltre ascoltare un'ampia selezione di nuovi brani che ripercorreranno la storia di Dr. Dre con numerosi omaggi alle sue più importanti passioni musicali, come 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas e JAY-Z. Per avere il quadro completo delle canzoni inedite e delle novità di gameplay di The Contract, non ci resta che attendere fino al 15 dicembre e assistere al lancio dell'attesa espansione di GTA Online su PC e console.