GTA Online The Contract: l'enorme espansione narrativa con Dr. Dre è disponibile

Come promesso all'annuncio di GTA Online The Contract, i rappresentanti di Rockstar Games si premurano di aggiornare la componente multiplayer di GTA 5 per fare spazio alla nuova, enorme espansione narrativa con Franklin, Dr. Dre e tantissime aggiunte al gameplay.

La nuova avventura da vivere nell'universo online di Grand Theft Auto V segue gli eventi della campagna principale per farci partecipare alle attività condotte da Franklin nell'Agenzia Soluzioni per VIP, un'organizzazione fittizia che aiuta l'elite di Vinewood a risolvere i propri problemi.

Insieme a Franklin e al suo amico Lamar Davis, il nostro compito è quello di portare l'agenzia al successo attraverso il completamento di missioni che aiuteranno l'organizzazione ad acquisire nuovi contatti e stringere alleanze con i pezzi grossi di Los Santos. Nell'elenco dei potenziali clienti dell'Agenzia Soluzioni per VIP spiccherà il nome di Dr. Dre, grande amico di DJ Pooh.

Sotto il profilo strettamente ludico, The Contract amplia la rosa di incarichi da svolgere sia da soli che in compagnia dei propri amici, aggiunge numerose missioni a scelta libera, introduce delle opportunità di lavoro ancora più originali e porta in dote tantissime novità nelle Stazioni Radio di GTA Online, con brani inediti che verteranno, ovviamente, sulla ricca produzione musicale di Dr. Dre. Non mancano poi nuove armi e tanti veicoli aggiuntivi da acquisire progredendo nelle sfide offerte dall'avventura dell'Agenzia Soluzioni per VIP.

L'espansione narrativa The Contract è disponibile da oggi, 15 dicembre, con l'ultimo update gratuito di GTA Online per PC e console.