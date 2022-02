GTA Online The Contract: la musica di Dr. Dre arriva su Spotify e Apple Music

Rockstar Games ha annunciato la pubblicazione della colonna sonora di GTA Online The Contract, l'espansione che vede protagonista la leggenda dell'hip-hop Dr. Dre. Per l'occasione il produttore e rapper ha lanciato nuove tracce, ora disponibili su Spotify, Apple Music e altri servizi di streaming.

Nel gioco le canzoni sono legate alle missioni della storia, per la prima volta è possibile ascoltare questa selezione di brani sulle piattaforme digitali grazie alla playlist Grand Theft Auto The Contract di Dr. Dre. Oltre al "dottore", i brani possono contare sulla presenza di artisti come Anderson .Paak, Eminem, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Rick ROss, Nipsey Hussle e Ty Dolla $ign, ecco la tracklist:

Gospel (feat. Eminem)

The Scenic Route (feat. Anderson .Paak & Rick Ross)

Black Privilege

ETA (feat. Anderson .Paak, Busta Rhymes & Snoop Dogg)

Fallin Up (feat. Cocoa Sarai & Thurz)

Diamond Mind (feat. Nipsey Hussle & Ty Dolla $ign)

GTA Online The Contract è il sequel della storia di Franklin, l'espansione ha riscosso un buon successo e secondo alcuni rumor Rockstar Games ha in programma altri DLC stile Contract per la componente multiplayer di Grand Theft Auto V. A marzo GTA 5 arriva su PS5 e Xbox Series X/S, possiamo quindi aspettarci sicuramente nuovi update e contenuti speciali nel corso del 2022.