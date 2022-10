GTA Online si tinge di horror: la febbre di Halloween conquista Los Santos

A breve sarà di nuovo tempo di "dolcetto o scherzetto", e per l'occasione anche GTA Online vuole farsi trovare pronto dando il via all'evento di Halloween, che coinvolgerà l'intera Los Santos.

Per l'occasione torna quindi la modalità Competizione Bestia contro Maniaco, con la possibilità di guadagnare GTA$ e RP doppi prendendo parte a queste particolari sfide, senza dimenticare follie a tema horror e UFO che continuano ad invadere i cieli della metropoli. Sarà quindi possibile immortalare questi assurdi eventi e mandare le foto ad Omega, l’hippie paranoico, per ottenere GTA$ come ricompensa.

Accedendo a GTA Online questa settimana, inoltre, si riceverà la maschera Carestia presente nella nuova modalità Il giorno del giudizio. Rispondendo invece alle richieste di Franklin Clinton e completando un Omicidio in linea si riceverà come premio la maschera Mummia retrò verde. In più, tornano le maschere a tema Halloween da Vespucci Movie Masks, le pitture facciali dai barbieri locali, e i clacson da Los Santos Customs.

Durante l'evento di Halloween tutte le consegne di veicoli da esportazione rari completate fanno guadagnare GTA$ e RP doppi, mentre saranno triple queste stesse ricompense partecipando e vincendo alle sfide Freemode. Il veicolo di prova premium di questa settimana è invece la Karin S95, mentre nell'atrio del Casinò e Resort Diamond c'è la possibilità di vincere una Truffade Thrax girando la ruota fortunata. Infine, l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport offre la possibilità di fare un giro di prova a bordo di Übermacht Zion Classic, Shitzu Defiler color bianco, Declasse Tampa arancione, Western Zombie Chopper color acciaio scuro e Karin Everon color bianco perlato.

Secondo alcuni rumor, la caccia agli UFO presente nell'evento di Halloween in GTA Online sarebbe il preludio al reveal di GTA 6: sarà veramente così?