GTA Online si tinge d'horror: dagli UFO alle auto fantasma, torna l'evento di Halloween

Dalle colonne del "blog istituzionale" del Newswire, Rockstar dà inizio all'evento di Halloween di GTA Online e descrive tutte le attività e le sorprese che attendono gli esploratori della dimensione multiplayer di Grand Theft Auto 5.

Come suggerito dal teaser sugli UFO che sorvolano Los Santos, nella nuova fase ingame che attraverserà GTA Online da qui ad Halloween sarà possibile assistere alla comparsa di minacciosi dischi volanti che provocheranno degli strani fenomeni atmosferici.

Al festival dell'orrore dell'evento di Halloween di GTA Online si uniranno anche gli spiriti irrequieti alla guida dei veicoli fantasma che vedremo sfrecciare per le strade di Los Santos, accompagnati da squartatori psicotici dotati di forza sovrumana che se la prenderanno con i poveri cittadini nella Freemode.

Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre possibile affrontare le modalità Slasher, Vieni fuori a giocare e Condannati: le tre modalità speciali saranno disponibili a tempo limitato e frutteranno ricompense doppie di GTA$ e RP, insieme alle Sopravvivenze con Alieni che permetteranno agli utenti di giocare nei panni di un extraterrestre all'interno di sette mappe piene di agenti dell'FIB e di marine.

Da questa settimana, giocando a GTA Online sarà possibile ottenere una maglietta gratuita con la mazza da baseball, l'arma corpo a corpo più iconica di GTA 3 che festeggia 20 anni. Accedendo prima del 27 ottobre ai server di GTA Online si potrà inoltre ricevere la livrea Republican Space Ranger per la Pfister Comet S2 e la rarissima Maglietta Twilight Knife se si riuscirà a sopravvivere all'attacco di uno squartatore incontrati nella Freemode. Durante l'evento di Halloween, si avrà infine accesso a uno sconto del 30% per l'acquisto di un attico di lusso nel Casinò di GTA Online, un ulteriore sconto del 30% nell'acquisto di miglioramenti e modifiche e uno sconto del 50% per comprare veicoli come Up-n-Atomizer, Fabbricavedove ed Empia devastatrice.