GTA Online, tornano le festività di fine anno: tanti regali e bonus da Rockstar

I festeggiamenti di GTA Online per l'anniversario di Rockstar lasciano il posto alle attività a tema natalizio dell'evento invernale, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del multiplayer di Grand Theft Auto V che desiderano accedere a tanti regali, bonus e sfide.

Le festività di fine anno di GTA Online iniziano con gli omaggi offerti gentilmente dal Camion delle Feste: tra nuvole di fumo rosso e verde, il camion di eCola lascerà cadere regali tra cui maglioni festivi, dollari GTA, Punti RP, munizioni e snack, non prima però di allertare i giocatori dell'imminente comparsa di questo mezzo speciale con un motivetto unico da ascoltare nei pressi di Legion Square.

Per tutta la durata dell'evento natalizio sarà inoltre possibile divertirsi nella modalità Palle di Neve, con una rivisitazione in chiave festiva di Entourage e una caccia allo Yeti che coinvolgerà l'intero stato di Southern San Andreas.

Durante le festività natalizie, The Chop Shop parteciperà poi a una nuova rotazione di Furti dello Sfasciacarrozze per proporre nuovi bersagli e località a rotazione settimanale. Ci sarà poi un'ampia serie di omaggi e ricompense a tema festivo da sbloccare nel corso dell'evento, tra cui il Cappello albero festivo verde, il Cappello renna festiva bianco e molto altro. Chi l'anno scorso non ha potuto ottenere il Completo pupazzo di neve o la Maschera da Babbo Fatale, inoltre, avrà un'altra possibilità di farlo grazie al ritorno di un'apposita serie di eventi festivi.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro ultimo approfondimento su GTA 6 e tutti i dettagli nascosti nel Trailer 1 del kolossal free roaming in uscita nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.