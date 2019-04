GTA Online: tornano le ricompense doppie nelle missioni ricevute dai contatti

Questa settimana, fino al 24 aprile, su GTA Online sarà possibile ottenere ricompense doppie in tutte le missioni ricevute dai contatti. Puoi affrontare queste missioni da solo o con la tua squadra e riceverai un bonus in GTA$ se le completi come membro di un gruppo.

Le ricompense doppie sono disponibili anche per il colpo conclusivo Rischio apocalisse: nascosta all'interno di Mount Chiliad, una testata nucleare è pronta a distruggere il mondo per come lo conosciamo. Il giocatore dovrà dunque infiltrarsi all'interno della base, impedire che la testata venga lanciata e poi scappare con il jetpack alla volta della banca.

Anche la modalità Occupazione prevede doppi GTA$ e RP: la squadra che occupa più zone accumula punti più velocemente, e la prima squadra a raggiungere il punteggio prestabilito vince il round.

Il weekend di doppie ricompense riguarda anche le modalità Caccia all'uomo e Juggernaut.

Inoltre questa settimana, chi effettua l'accesso a GTA Online, avrà in regalo la Livrea Teschi per il Mammoth Avenger e il TM-02 Khanjali.

Per aiutarti a prepararti per l'apocalisse, Maze Bank Foreclosures e Warstock Cache & Carry si sono unite e ti offrono uno sconto del 40% su basi operative e veicoli armati:

Basi operative

Aggiunte e ristrutturazioni per le basi operative

Pegassi Oppressor

TM-02 Khanjali

HVY Chernobog

Mammoth Avenger e ristrutturazioni

HVY Menacer

Mammoth Thruster

La prossima settimana (dal 25 aprile al 1 maggio) Rockstar Games regalerà a tutti i proprietari di clubhouse dell'MC 250.000 GTA$. Se devi ancora procurarti una casa degna per la tua moto, questa settimana puoi accaparrarti la clubhouse Great Chaparral al prezzo più basso di sempre di 50.000 GTA$ (sconto del 75%).

E per aiutarti a far decollare i tuoi loschi affari, puoi acquistare la fabbrica di banconote contraffatte nel Grand Senora Desert per 100.000 GTA$ (sconto dell'89%) fino al 24 aprile.

Se hai 20.000 GTA$ a tua disposizione e il coraggio di affrontare altri sette piloti per finire sul podio, puoi partecipare alle gare premium avviandole dal menu "Partita veloce" sul tuo telefono di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square.

Il primo classificato vincerà 100.000 GTA$, il secondo 30.000 GTA$ e il terzo 20.000 GTA$.